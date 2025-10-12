Netanyahu: İsrail, tüm esirleri derhal almaya hazır

2 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin derhal teslim alınmasına hazır olduklarını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ile görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından konuşan Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin derhal teslim alınmasına hazır olduklarını bildirdi.

Netanyahu, "İsrail, tüm esirleri derhal almaya hazırdır" ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkesin 10 Ekim saat 12.00'de devreye girmesinin ardından Hamas'ın en geç 13 Ekim Pazartesi saat 12.00'de (72 saat içerisinde) İsrailli esirleri serbest bırakması gerekiyor.

İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin bugün serbest bırakılabileceğini kaydetmiş, Hamas'ın esirleri bırakmak için hazır olduğu aktarılmıştı.