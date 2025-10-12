Üç Katarlı diplomat trafik kazasında hayatını kaybetti

1 saat önce

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Katar Emirlik Divanı üyesi üç diplomatın hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Katar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Katar Emirlik Divanı üyesi üç diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Katar’ın Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suud bin Sâmir Al Sâni, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir isimli diplomatların, görevde bulundukları Şarm eş-Şeyh'te yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

Kazada yaralananların Şarm eş-Şeyh'te tedavi altına alındığı, vefat eden diplomatların cenazelerinin bugün Doha'ya ulaştırılacağı kaydedildi.

Olay, Katar'ın önemli rol oynadığı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için bölgede yoğun diplomatik çabaların yürütüldüğü bir döneme denk geldi.