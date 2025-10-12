Başbakan: Din öğretmenleri Kürdistan halkının kurtuluş hareketinde önemli rol oynamıştır

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Mısır, Kürdistan ve El-Ezher arasında tarihi ilişkiler olduğunu belirtirken, din adamlarının Kürdistan halkının kurtuluş hareketinde önemli rol oynadığını bildirdi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla, 12 Ekim 2025 Pazar günü (bugün), El-Ezher Enstitüsünün temel atma töreni ile Vaizler ve Hatipler Enstitüsü mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Din adamlarının Kürdistan halkının kurtuluş hareketinde önemli rol oynadığını, Kürt dili, edebiyatı ve kültürünün gelişmesinde de aktif rol oynadığını söyleyen Başbakan, “Kürt lider, şair ve yazarların büyük çoğunluğu, Kürdistan halkının meşru haklarının ve ulusal meselelerinin savunulmasında ve Kürdistan Bölgesi'nde dinsel birliktelikte ılımlılık fikrinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan din adamları, alimler ve İslam mollalarıydı.” diye konuştu.

Din öğretmenlerine duyduğu saygıyı dile getiren Başbakan, Kürdistan Bölgesi'ndeki bileşenler arasında bir arada yaşama kültürünün yaygınlaştırılması, toplumda farkındalık yaratılması, hoşgörü ve sevgi mesajlarının yayılması konularında üstlendikleri görevde başarılar diledi.

Bugün temelini attıkları El-Ezher Enstitüsünün ılımlılık ruhuyla daha fazla din alimi yetiştirilmesi için bir teşvik olması temennisinde bulunan Başbakan, El-Ezher Üniversitesinin İslam dünyasında tanındığına da işaret etti.

Enstitünün Kürdistan Bölgesi’nde açılması konusundaki koordinasyonu için El-Ezher Üniversitesine teşekkürlerini sunan Başbakan, “Mısır, Kürdistan ve El-Ezher arasında tarihi bir ilişki var. Kürt lider Selahaddin Eyyubi döneminde çok sayıda Kürt'ün Mısır'a göç edip yerleştiğini biliyorsunuz.” dedi.

İlk Kürt gazetesi olan “Kürdistan”ın, 127 yıl önce Kahire'de yayım hayatına başladığını dile getiren Başbakan, Selahaddin Eyyubi’nin, El-Ezher Üniversitesinin gelişmesinde ve genişlemesinde önemli bir rol oynadığına işaret etti.

El-Ezher Üniversitesinde Kürt öğrenciler için “Rewak el-Ekrad” adı verilen özel bir yer olduğunu kaydeden Başbakan, “El-Ezher Üniversitesindeki Kürt öğrencilerin her zaman olduğu gibi zeki ve ahlaklı öğrenciler olmalarını ve üniversitede kendilerine verilen eğitim fırsatını en iyi şekilde değerlendirmelerini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Din adamlarının Peşmerge'nin yanında, zulme ve zalimlere karşı cephede yer aldığını vurgulayan Başbakan, “Son olarak, Kürdistan kurtuluş hareketinin tüm devrimlerinde gerçekten önemli rol oynayan halkımıza rehberlik etme konusunda gösterdikleri sabır, emek ve çabadan dolayı din adamlarımıza teşekkür etmek istiyorum.” dedi.