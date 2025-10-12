Türkiye-Suriye toplantısı Ankara'da düzenlenecek

2 saat önce

Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı düzenlenecek.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 12 Ekim 2025 Pazar günü (bugün) Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısının düzenleneceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriyeli muhataplarının katılacağı kaydedildi.



