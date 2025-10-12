Katar, ABD’de üs kuruyor

20 dakika önce

Katar’ın Idaho eyaletinde bir hava kuvvetleri tesisi inşa etmesini öngören belge, ABD Savunma Bakanlığı tarafından imzalandı.

Katar ve ABD arasındaki savunma işbirliği derinleşiyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD’nin Katar’ın Idaho’daki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssünde bir hava üssü tesisi inşa etmesine izin vereceğini duyurdu.

Anlaşmaya göre inşa edilecek tesisin amacının, Katar’ın F-15 uçakları ve pilotlarını ABD’de, Mountain Home Hava Üssünde eğitmek olduğu belirtildi.

Hegseth, Pentagon’daki Katarlı mevkidaşı Saoud bin Abdulrahman el-Sani ile yaptığı görüşmede, “Bu tesis, ortak eğitimimizi geliştirmek, savaş etkinliğini ve müşterek harekat kabiliyetimizi artırmak için Katarlı F-15’ler ve pilotlara ev sahipliği yapacak. Bu ortaklığımızın bir başka örneği. Bize güvenebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Hegseth, Katarlı yetkililere sürece katkılarından ötürü teşekkür ederek, tesisin inşasıyla “daha güçlü askeri bağlar” kurulacağını söyledi.

Mountain Home Hava Üssü, ABD ve müttefikleri arasındaki ortak eğitim ve operasyonel iş birlikleri açısından kilit bir üs olarak tanımlanıyor.

Üs, Singapur Hava Kuvvetlerine ait F-15SG uçaklarını barındıran 428. Avcı Filosunu da kabul ediyor; Singapur güçleri mevcut tesisleri kullanıyor, kendi ayrı tesisleri bulunmuyor.

İsrail'in Doha saldırısı

9 Eylül 2025’te, İsrail Hava Kuvvetleri Doha’da Hamas’ın müzakere heyetinin bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti; aralarında bir Katarlı güvenlik görevlisi de vardı.

Katarlı yetkililer, saldırının uluslararası hava taşımacılığı hukukunu ihlal ettiğini belirterek ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) nezdinde girişim başlattı. Olay, bölgedeki diplomatik dengeleri sarstı ve Gazze’de ateşkes sürecine yeni bir ivme kazandırdı.

Netanyahu özür dilemişti

ABD Başkanı Trump, saldırı için “yer seçimi çok kötü” diyerek rahatsızlığını dile getirmiş ve Katar’a saldırının tekrar olmayacağına dair Katar liderine garanti verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu ise 29 Eylül 2025’te yapılan üçlü telefon görüşmesinde Katar Başbakanı ile yaptığı görüşmede, İsrail’in Doha’daki saldırısı nedeniyle Katar’ın egemenliğini ihlal etmekten dolayı özür dilediğini ve böyle bir saldırının tekrarlanmayacağını söylediğini açıkladı.