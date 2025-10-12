Türkiye-Suriye zirvesi- "Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz"

2 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmediklerini ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Hakan Fidan, 12 Ekim 2025 Pazar günü (bugün) Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Suriye güvenlik toplantısına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürdüklerini kaydeden Bakan Fidan, Suriye’nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriye ile mutabık olduklarını bildirdi.

Bugün Ankara’da gerçekleştirilen görüşmelerin ilişkilerin stratejik boyutlarını tüm yönleriyle ele alma imkan tanıdığını vurgulayan Bakan Fidan, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldık. Somut planlamalarımızı kapsamlı ve ayrıntılı şekilde değerlendirdik.” dedi.

“Suriye yönetimi karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahiptir.” diyen Hakan Fidan, Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayırmadıklarını ve Suriye’ye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.