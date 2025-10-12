KDP, başkent Erbil'de seçim kampanyasını başlattı

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani’nin liderliğinde düzenlenen törenle KDP Erbil’de seçim kampanyasını resmen başlattı.

KDP, bugün (12 Ekim Pazar) Irak Parlamento seçimlerine katılacak adayları tanıtmak ve Erbil’de seçim kampanyasını başlatmak amacıyla bir tören düzenledi.

Tören, Başkan Mesud Barzani liderliğinde KDP Genel Başkan yardımcıları Neçirvan Barzani ve Mesud Barzani’nin katılımıyla başkent Erbil’deki Saad Abdullah Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Başkan Barzani, salona girişte "Wa hatin Pêşmergên me" şarkısı ile karşılandı.

KDP, çoklu seçim sistemiyle gerçekleştirilecek Irak Parlamentosu 6’ıncı dönem seçimleri için Erbil’de 30 aday gösterdi.

Irak’ta 11 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Yüksek Seçim Komiserliğine göre 2 bin 248'i kadın ve 5 bin 520'si erkek, toplam 7 bin 768 aday yarışıyor. Bu seçimlerde 21 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahip.

Erbil: 1 milyon 2 binini genel, 85 bin 793’ünü özel seçmenlerin oluşturduğu toplam 1 milyon 87 bin 880 kişinin seçime katılma hakkı var.

Süleymaniye: 1 milyon 119 bin 111’ini genel, 82 bin 547’sini özel seçmenlerin oluşturduğu 1 milyon 201 bin 846 kişinin seçime katılma hakkı var.

Duhok: 722 bin 853’ünü genel, 55 bin 993’ünü özel seçmenlerin oluşturduğu 778 bin 846 kişinin seçime katılma hakkı var.