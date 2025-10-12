ABD Başkanı Trump, İsrail'e gitti

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından 4 saatten az sürecek ziyaret kapsamında İsrail'e ulaştı.

Basındaki haberlere göre Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanına ulaştı.

Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye ziyaret gerçekleştiren Trump, Ben Gurion'da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili tarafından resmi törenle karşılandı.

Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanından ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.

Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.

ABD Başkanı'nın İsrail ziyareti kapsamında sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri devreye alındı.

İsrail Polisi, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki 1 numaralı otoyolu her iki yönde tamamen trafiğe kapattı.

İsrail polisi halka toplu taşımayı kullanma ve talimatlara uyma çağrısı yaptı.

