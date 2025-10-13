Gazze'deki Hükümet: Dün insani yardım yüklü 173 tır ulaştı

2 saat önce

Gazze Şeridi'ne dün 3'ü mutfak tüpü ve 6'sı akaryakıt taşıyan toplam 173 tırın ulaştığı bildirilirken, daha fazla akaryakıt, mutfak gazı ve gıda maddesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 12 Ekim Pazar günü Gazze Şeridi'ne giren yardımlarla ilgili bilgi verildi.

Ateşkes anlaşmasının ardındaki ilk günde Gazze Şeridi'ne sınır kapılarından insani yardım yüklü 173 tırın ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu yardım tırlarından 3'ü mutfak tüpü ve 6'sının akaryakıt yüklü olduğu ifade edildi.

İsrail'in soykırımı kapsamında uzun süre Gazze Şeridi'ne girişini engellediği temel ihtiyaç maddelerdeki yetersizliğe vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'ye ulaşan yardımların miktarı ihtiyaçlara oranla oldukça az. Bu yardımlar, 2,4 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki temel ihtiyaçları asgari düzeyde bile karşılayamıyor. Gazze'nin daha fazla ve kesintisiz insani yardımlara ihtiyaç var."

Gazze'de acil akaryakıt, mutfak gazı ve gıda maddelerine ihtiyaç duyulduğu da vurgulandı.