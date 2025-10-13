Mesrur Barzani: Başkan Barzani liderliğindeki KDP asla yıkılmaz

3 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, Başkan Mesud Barzani'nin varlığı sayesinde KDP'nin asla yıkılmayacağını belirterek, "KDP Kürdistan, Kürdistan da KDP demektir." dedi.

Mesrur Barzani, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü (bugün), 11 Kasım 2025’te gerçekleştirilmesi planlanan Irak Parlamento seçimlerinde 275 numaralı listeyle yarışacak olan KDP’nin seçim mitingi için Duhok’a gitti.

Mitingde konuşma yapan Mesrur Barzani, Kürdistan Parlamento seçimlerinden bir yıl sonra Duhok’ta KDP destekçileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, 275 numaralı listeyle yarışan KDP’nin daha önce olduğu gibi büyük bir zafer kazanması temennisinde bulundu.

Bu seçimlerde Irak’taki en büyük zaferi elde etmek istediklerini söyleyen Mesrur Barzani, “Her seçim önemlidir, ancak bu kez Kürdistan halkının anayasal haklarını savunacak gerçek temsilcileri Bağdat'a göndermeyi istiyoruz.” dedi.

Mesrur Barzani, “Seçilen adaylar sizin kardeşlerinizdir. Kürt halkının haklarını en iyi şekilde koruyacaklarına inanıyorum. Umarım başarılı olurlar.” diye konuştu.

Diğer partilerin KDP yerine hükümette veya Parlamentoda önemli pozisyonlar almaya çalıştığına dikkat çekerek, KDP olmadığında Kürdistan halkının haklarının ihlal edildiği değerlendirmesinde bulunan Mesrur Barzani, KDP adaylarını “Kürdistan halkının temsilcileri” olarak nitelendirdi.

Başkan Mesud Barzani’nin Erbil’de düzenlenen mitingle KDP’nin seçim kampanyasını başlattığını hatırlatan Mesrur Barzani, “Onun rehberliğinde devam etmeliyiz. Bağımsız bir şekilde, yüksek bir parti ahlakıyla ve hak ettiğiniz Barzani yolunda kampanyayı sürdürmeliyiz. Barzani'nin tekrarlamak istediğim iki mesajı vardı; İlk mesajı, sadık her partinin Kürdistan halkının haklarını korumaya devam etmesi gerektiğidir. İkinci mesajı ise Kürdistan halkının anayasal haklarını korumaktı. Bu nedenle KDP, Kürdistan halkının haklarını korumalıdır.” dedi.

Başkan Barzani’nin KDP’yi hedef alanlara yönelik, “Kendinizi yorduğunuz yeter, KDP sizin çabalarınızla yıkılmaz.” açıklamasına da değinen Mesrur Barzani, “Bizde KDP’nin yıkılmayacağına inanıyoruz çünkü Başkan Barzani bizim başkanımızdır. Yolumuz, Kürdistan'ı bu noktaya getiren kahraman Peşmergelerin, şehit kanlarının fedakarlıkları ve emekleriyle doludur. Bu nedenle, şehitlerimizin ruhları, şehit ailelerinin ve halkımızın duaları bizimle olduğu sürece KDP yıkılmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi'ni doğrudan etkilediği için söz konusu seçimlerin önemli olduğunu kaydeden Mesrur Barzani, “Geçmişte ne kadar çok engelle karşılaştığımızı gördük. Başarımızı engellemek için Kürdistan Bölgesi'ne karşı birçok plan yaptılar. Tüm bu planlara ve krizlere rağmen durmadık, ilerledik. Ancak mücadelemizi Kürdistan savaşının yaşandığı alana taşımamız önemli.” sözünü sarf etti.

Kürdistan Bölgesi'nde her zaman halkın hizmetinde oldukları ve milletin haklarından asla taviz vermedikleri için gururlu olduklarını belirten Mesrur Barzani, Kürdistan’a yönelik kötü planların başarısız olmasını sağlamak için anayasal hakların savunulduğu her alanda KDP’nin güçlü bir katılım sağlamasının önemine dikkat çekti.

Mesrur Barzani’ye göre KDP, Irak Parlamentosunda güçlü olması durumunda yasa tasarılarının hazırlanmasında büyük etkisi olacak ve Kürdistan Bölgesi'ne karşı olan programların önüne geçecek.

“Biz her zaman federal bir Irak'ın daha fazla hizmet sağlayacağına inandık, ancak ne yazık ki birçok kişi bu federalizme inanmıyor ve Irak Anayasasının birçok maddesi uygulanmıyor.” diyen Mesrur Barzani, “Kürdistan'ın statüsü konusunu güvence altına almak için ciddi çaba sarf etmeliyiz ve hiç kimsenin Kürdistan topraklarından bir parçaya göz koymasına izin vermemeliyiz. Ne yazık ki, Bağdat'taki varlığımız yeterince güçlü olmadığı için, Kürdistan Bölgesi'nin mali hakları konusunu yıllardır Kürdistan Bölgesi'ne karşı siyasi bir koz olarak kullanıyorlar. Anayasanın uygulanacağına inanıyorduk, ancak maalesef uygulanmadı.” açıklamasını yaptı.

Mesrur Barzani, “Federal hükümet anayasayı destekler ve uygularsa Kürdistan çok daha erken bir zamanda daha ileri bir aşamaya geçecektir. Geçmişte birçok kişi bu başarıları elde edeceğimize inanmıyordu. Kürdistan halkına hizmet programımızı durdurmak ve başarımızı engellemek için bize karşı planlar yaptılar. Bu yüzden kimse bu engelleri aşabileceğimize ve bu hayalleri gerçekleştirebileceğimize inanmadı.” dedi.

"KDP Kürdistan, Kürdistan da KDP demektir." diyen Mesrur Barzani'ye göre Kürdistan'da emek ve şehit verme konusunda KDP ile rekabet edebilecek başka bir parti yok.

Henüz hayata geçirilmemiş birçok anayasal maddenin olduğunun altını çizen Mesrur Barzani, "Sorunumuz maaş sorunu değil, ulusal kimlik, toprak, Kürdistan'ın yapısı, Kürdistan halkının hakları, bir arada yaşama, bu ülkedeki tüm farklı din ve milletlerin bir arada yaşaması sorunudur. Kürdistan'ın bugün bütün milletlerin ve dinlerin bir arada yaşadığı bir örnek olduğunu gururla söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.