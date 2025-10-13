Mesrur ​​Barzani, Duhok Üniversitesinin mezuniyet törenine katıldı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Duhok Üniversitesinin 30. dönem mezuniyet törenine katıldı.

Başbakan ​​Barzani, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü, 4 bin 500'den fazla öğrencinin mezun olacağı Duhok Üniversitesinin 30. dönem mezuniyet törenine katıldı.

Mezuniyet törenini yöneten Nabaz İbrahim K24’e verdiği demeçte, Başbakan’ın katılımıyla Duhok Üniversitesinin 19 fakültesinden 4 bin 500'den fazla öğrencinin mezuniyetini kutladığını kaydederek, Başbakan’ın törende konuşma yapacağını söyledi.

Duhok Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş olup bünyesinde 19 fakülte, 99 bölüm ve enstitü bulunmaktadır. Bu bölümlerde bilimsel, tıbbi, beşeri bilimler ve teknoloji bölümleri yer almaktadır.