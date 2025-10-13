Erdoğan, Şarm eş-Şeyh Zirvesi için Mısır'da

40 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere, ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda liderin katılımıyla gerçekleştirilecek "Şarm eş-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Mısır'a gitti.

Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi, bugün kentteki Uluslararası Fuar Merkezinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında, birçok liderin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Zirve, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmayı, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı" hedefliyor.

Zirveye katılacak Erdoğan’ı taşıya uçak, bir süre Kızıldeniz üzerinde bekledikten sonra Şarm eş-Şeyh Uluslararası Havalimanına iniş yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Erdoğan’a eşlik ediyor.

Erdoğan'ın, zirve kapsamında Şarm eş-Şeyh Anlaşması'nın imza törenine katılması ve katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Trump'ın başkanlık edeceği zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi 20'den fazla ülke lideri katılacak.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yayımlanan haberde ise zirveye İranlı hiçbir yetkilinin katılmayacağı iddia edildi.

Katar ve ABD basınına göre Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Endonezya'dan da katılım olacak ancak katılımın hangi düzeyde yapılacağı belirtilmedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, zirveye İsrail'den katılımın olmayacağını duyururken, Filistin yönetimi de zirveye katılımına ilişkin açıklama yapmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da zirveye katılım gösterecek.