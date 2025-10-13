Mesrur ​​Barzani, Duhok'ta KDP'nin seçim mitingine katıldı

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, Irak Parlamento seçimlerinde 275 numaralı listeyle yarışan partisinin seçim kampanyası için Duhok’ta.

Mesrur Barzani, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü (bugün), 11 Kasım 2025’te gerçekleştirilmesi planlanan Irak Parlamento seçimlerinde 275 numaralı listeyle yarışacak olan KDP’nin seçim kampanyası için Duhok’a gitti.

KDP, 12 Ekim 2025 Pazar günü Irak Parlamento seçimlerine katılacak adayları tanıtmak ve Erbil’de seçim kampanyasını başlatmak amacıyla, Başkan Mesud Barzani liderliğinde KDP Genel Başkan yardımcıları Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani’nin katılımıyla başkent Erbil’deki Saad Abdullah Konferans Salonunda bir tören gerçekleştirmişti.

Törende konuşan Başkan Barzani, her seçimin önemli olduğunu ve her seçim farklı koşullarda gerçekleştiğini belirtirken, Arap ve Türkmenlerin KDP’nin 275 numaralı listesinden Irak Parlamento seçimlerine katılmasından oldukça mutluluk duyduğunu söylemişti.

Farklı bileşenlerin KDP listesindeki varlığını partinin ilkelerini geliştireceği, partiyi güçlendireceği ve KDP’nin gerçek politikasını ortaya koyacağını savunan Başkan Barzani, “Bu listede yer almanız Kürdistan Demokrat Partisi'nin gücüne bir güç daha katacaktır. Hepinizin Kürdistan halkının ve Iraklı her bireyin hakkını birlik olarak savunmasını istiyorum.” demişti.

Tüm adaylara başarılar dileyen Başkan Barzani, “Önemli olan listenin kazanması, hepiniz seviliyorsunuz, hepiniz kardeşsiniz, önemli olan 275 numaralı listenin kazanması, liste başarıya ulaşırsa, hepiniz başarıya ulaşmışsınız demektir. Listeyi başarılı kılmaya odaklanmalısınız.” diye konuşmuştu.