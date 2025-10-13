Başkan Barzani: Anayasa, Irak'taki siyasi krizin nihai çözümüdür

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani ile eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü David Petraeus, Irak'taki siyasi krizden kurtulmanın nihai çözümünün anayasa olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Barzani, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü (bugün) eski CIA Direktörü David Petraeus ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkan Barzani'yi tekrar görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, en son kendisini Sahela'daki savaş alanında gördüğünü söyleyen David Petraeus, 2003'ten sonra Irak'ta ortaya çıkan ve tüm bölge ve dünya için gerçek bir tehdit haline gelen terör örgütlerine karşı duran Başkan Barzani ve Kürdistan Bölgesi’nin, Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgede istikrar, güvenlik, barış, demokrasi ve bir arada yaşamanın sağlanmasında oynadığı önemli role övgüde bulundu.

David Petraeus’u ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Barzani de Irak'ın diktatörlükten kurtarılması sürecindeki önemli rollerinden dolayı ayrıca, terörle mücadele ve Irak ile Kürdistan Bölgesi'nde istikrarın korunması amacıyla Peşmerge güçlerine sağladıkları destekten dolayı koalisyon güçlerine ve ABD'ye teşekkür etti.

Irak'taki siyasi sürece değinen Başkan Barzani, Irak'taki siyasi krizden kurtulmanın nihai çözümü olan Irak'ın kalıcı anayasasının hükümlerinin hayata geçirilmesine vurgu yaparak, tüm siyasi partilerin sorunlara birlikte çözüm aramasını, birbirlerine karşı intikam ve nefreti durdurmalarını temenni etti.

Başkan Barzani, 2007 tarihli petrol ve gaz yasa tasarısını örnek göstererek, yasanın o tarihte onaylanıp yürürlüğe girmesi durumunda, bugün petrol ve gaz konusunda hiçbir hukuki sorun yaşanmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Hükümeti arasında petrol ve gaz konusunda varılan son anlaşmayı “olumlu” bir adım olan nitelendiren Başkan Barzani, bunun tüm sorunların çözümü için bir temel oluşturmasını umdu.

Görüşmede, bölgedeki genel siyasi durum, Suriye'deki durum ve Türkiye'deki barış sürecinin adımları da ele alındı.