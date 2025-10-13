İsrail Başbakanı, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmayacak

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'da yapılacak Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'yu Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine Şarm eş-Şeyh'de düzenlenecek zirveye davet ettiği belirtildi.

Davet için Trump'a teşekkür eden Netanyahu'nun "tatil başlangıcına yakın olması nedeniyle zirveye katılamayacağını söylediği" ifade edildi.

İsrail Başbakanı, daha önce Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne davet edilmemişti.

Ancak Trump'ın araya girerek Netanyahu'yu davet ettiği belirtilmişti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi, bugün yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını duyurmuştu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak:

"Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."

Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.