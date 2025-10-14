İddia: Netanyahu'nun Şarm eş-Şeyh Zirvesi'ne katılımını Türkiye ve Irak engelledi

4 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Orta Doğu'da barış için Mısır'da düzenlenen Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi’ne Türkiye ve Irak'ın itirazı üzerine katılamadığı ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi, Türkiye, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğu ile Gazze savaşında sağlanan ateşkesin ardından Mısır'da dün düzenlenen Orta Doğu zirvesine, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun katılmamasının nedeninin, Türkiye ve Irak'ın girişimleri olduğu öne sürüldü.

Türk basınında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızıldeniz üzerindeki makam uçağının, Netanyahu'nun da Mısır'a gideceğinin duyurulmasının ardından, zirvenin yapılacağı Şarm eş-Şeyh'teki havalimanı pistini pas geçerek Kızıldeniz üzerinde turladığı ve Türkiye'nin, Netanyahu'nun katılması halinde söz konusu zirvede yer almayacağını ilgili yerlere bildirdiği belirtildi.

Mısır, dün sabah saatlerinde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da buluşmada yer alacağını kamuoyuna bildirmiş ancak bu açıklamadan yaklaşık 40 dakika sonra İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Yahudilerin kutsal günlerinden Simha Tora ile aynı güne denk geldiği için zirveye iştirak edemeyeceğini duyurmuştu.

AFP'ye konuşan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin bir danışmanı ise Irak delegasyonunun, Netanyahu'nun katılması durumunda Mısır'daki zirveyi boykot edeceğini bildirdiğini ifade etti.

İsmi belirtilmeyen başka ülkelerin de aynı yönde görüş bildirmesi üzerine, Mısır'ın Netanyahu'yu gelişmeler hakkında bilgilendirdiği ve zirveye gelmemesini istediği, bunun üzerine de İsrail Başbakanı'nın Mısır'a gitme kararından vazgeçtiği ifade ediliyor.

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.