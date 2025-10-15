Iraklı Hristiyanların sığındığı güvenli liman Kürdistan Bölgesi

5 saat önce

Irak'ın birçok yerinde Hristiyanların güvenliği zayıflamış ve şiddet nedeniyle göç etmek zorunda kalmışken, Kürdistan Bölgesi onlar için güvenli bir liman ve barış içinde birlikte yaşayabilecekleri bir liman haline geldi.

Duhok ilinde Hristiyanların normal ve huzurlu yaşam tablosu açıkça görülmektedir. Neriman Vahid, Kürdistan Bölgesi'ndeki huzur sayesinde yaşamlarını sürdüren on binlerce Hristiyan aileden biri.

Vahid, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kiliseye ve okula gittiğimizde kendimizi güvende hissediyoruz. Ezidi ve Müslümanlar gibi diğer topluluklarla iyi ve kötü günde birlikteyiz ve aramızda hiçbir fark yoktur." dedi.

Resmi istatistiklere göre Duhok ilinde 50 binden fazla Hristiyan yaşıyor ve inşa edilen yaklaşık 100 kilisede ayinlerini özgürce yerine getiriyorlar.

Irak'ın orta ve güney kesimlerindeki Hristiyanlar, özellikle Musul'daki Hristiyanların durumu çok farklı. Musul'un en eski Hristiyan mahallelerinden biri olan "Nasraniler" Mahallesi artık neredeyse terkedilmiş durumda.

Musul'da yaşayan Hristiyanlardan Saadullah Beysun, "Burası Hristiyanların yaşadığı bir bölgeydi, tarihi 2000 yıldan daha eskiye dayanıyor, ancak DAİŞ döneminde hepsi göç etti." dedi.

Kürdistan Bölgesi'ndeki birlikte yaşama ve barış kültürü, bölgeyi Irak'ın diğer bölgelerindeki Hristiyanlar için bir sığınak haline getirdi. Kürdistan Bölgesi, Hristiyanlara kapılarını açmış ve ikinci yurtları haline gelmiştir.