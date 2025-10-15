Bakanlar Kurulu maaş gündemiyle toplanacak

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, memur maaşları konusunu görüşmek üzere bugün toplanacak.

Bakanlar Kurulu, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirecek.

Kürdistan Bölgesi Medya ve Enformasyon Ofisinden yapılan açıklamaya göre toplantıda, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulunun son toplantısında alınan tavsiye kararı doğrultusunda Kürdistan Bölgesi'nin mali durumunun gözden geçirme ve değerlendirme sonuçları sunulacak.

Irak Maliye Bakanlığı, henüz Ağustos 2025 maaşını göndermedi.