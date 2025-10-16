KDP, Erbil'de Mesrur Barzani'nin katılımıyla seçim mitingi düzenledi

3 saat önce

Irak Parlamento seçimlerine 275 numaralı listeyle katılan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Erbil’de Genel Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani’nin katılımıyla bir miting düzenledi.

Bugün (16 Ekim 2025 Perşembe günü) KDP, Mesrur Barzani’nin katılımıyla Erbil’de bir miting düzenledi.

KDP’nin 275 numaralı listeyle Irak Parlamento seçimlerine katılan 30 adayın hazır bulunduğu mitinge, KDP kadrosu ve taraftarından yedi bin kişi katıldı.

Başkan Mesud Barzani, 12 Ekim 2025 Pazar günü, Erbil’de düzenlenen mitingde, Irak Parlamento seçimlerine katılacak adayları tanıtıp, KDP’nin seçim kampanyasını başlatmıştı.

Mitinf, Başkan Mesud Barzani liderliğinde KDP Genel Başkan yardımcıları Neçirvan Barzani ve Mesud Barzani’nin katılımıyla başkent Erbil’deki Saad Abdullah Konferans Salonunda gerçekleştirilmişti.

Irak’ta 11 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Yüksek Seçim Komiserliğine göre 2 bin 248'i kadın ve 5 bin 520'si erkek, toplam 7 bin 768 aday yarışıyor. Bu seçimlerde 21 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahip.

Erbil: 1 milyon 2 binini genel, 85 bin 793’ünü özel seçmenlerin oluşturduğu toplam 1 milyon 87 bin 880 kişinin seçime katılma hakkı var.

Süleymaniye: 1 milyon 119 bin 111’ini genel, 82 bin 547’sini özel seçmenlerin oluşturduğu 1 milyon 201 bin 846 kişinin seçime katılma hakkı var.

Duhok: 722 bin 853’ünü genel, 55 bin 993’ünü özel seçmenlerin oluşturduğu 778 bin 846 kişinin seçime katılma hakkı var.