AK Parti: Umut hakkı konusunda İmralı'dan ya da DEM Parti'den talep gelmedi

55 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Özlem Zengin, PKK lideri Abdullah Öcalan’a “umut hakkı” tartışmalarına ilişkin, “İmralı’dan hiçbir talep gelmedi.” açıklamasını yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Türkiye Basın Federasyonunda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zengin, “Abdullah Öcalan’a umut hakkı" tartışması hakkında, “İçinde olduğum toplantılarda bir talep işitmedim. Hatta tam tersine İmralı'nın hiçbir talebi olmadığına, dışarı çıkmak da dahil, hiçbir talebinin olmadığı defaatle söylendi.” dedi.

Süreç kapsamında Mecliste çalışmalarını sürdüren komisyonun İmralı'da görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soruya Zengin, "İlk günden itibaren hiçbir şarta bağlı bir görüşme yapılmadı. Yani bir talep, bir şarta bağlı bir görüşme olmadı.” yanıtını verdi.

Zengin, DEM Parti grubuyla uzun yıllardır çalıştığını belirterek, "Oradaki tavır son derece yapıcı. Kamuoyunda söylenenlerle toplantılarda konuşulanlar arasında fark yok." diye konuştu.

Komisyonun yaz boyunca çalıştığını anımsatan Zengin, "Yıl sonuna kadar çalışmalara devam edecekler. Ardından Meclise bir rapor sunarak tavsiyelerde bulunacaklar. Bu doğrultuda ceza kanununda bazı düzenlemeler gündeme gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile ilgili "umut hakkı" tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"İçinde olduğum toplantılarda bir talep işitmedim. Hatta tam tersine İmralı'nın hiçbir talebi olmadığına, dışarı çıkmak da dahil, hiçbir talebinin olmadığı defaatle söylendi. Bu kamuoyuyla da paylaşıldı zaten. Bizi ziyarete gelen DEM heyeti ki en üst düzey organlarıdır, hiçbir şekilde bir talep, dışarı çıkmak da dahil olmak üzere bir talepleri olmadıklarını ifade ettiler."