Almanya ve Kürdistan Bölgesi’nden yeni anlaşma

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) arasında yeni bir mutabakat zaptı imzalandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Reber Ahmed, gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Almanya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve Almanya’nın zor günlerinde Kürdistan Bölgesi’nin yanında olduğunu söyledi.

Almanya'nın terör örgütü DAİŞ’e karşı mücadelede yaptığı askeri ve insani yardımları hatırlatan Bakan Ahmed, bunların Kürdistan'ı, Peşmergeleri ve insanlığı terör örgütlerinden korumaya yönelik "doğrudan ve etkili" yardımlar olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi ile GIZ ve Federal Teknik Yardım Ajansı (THW) gibi Alman kurumları arasındaki güçlü ve gelişmiş ilişkilerden söz eden Bakan Ahmed, bu kurumların insan kapasitesinin geliştirilmesi, mültecilere yardım, eğitim ve sağlık sektörlerinin desteklenmesi alanlarında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Almanya ile Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı arasında yeni bir mutabakata imza atıldığını kaydeden Reber Ahmed, yeni anlaşmanın ilişkilerin daha da derinleştiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.