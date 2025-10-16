Rus ordusunun Ukrayna'ya 37 füze ve yüzlerce İHA ile saldırı düzenlediği bildirildi

4 saat önce

Rus ordusunun 37 füze ve 300'ün üzerinde insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna’ya yönelik saldırı gerçekleştirerek, sivil ve enerji altyapılarını hedef aldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin gece saatlerinde Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Rus ordusunun, Vinnitsa, Sumi ve Poltava bölgelerinde sivil ve enerji altyapılarını hedef aldığını söyleyen Zelenskiy, saldırıda 37 füze ve 300'den fazla İHA kullanıldığını dile getirdi.

Zelenskiy, saldırılarda Çernigiv bölgesindeki kargo binası ile Harkiv bölgesinde Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait binanın hedef alındığını ve yaralıların olduğunu aktardı.

Rusya'nın son dönemde Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdığına dikkati çeken Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya'ya baskı kurulması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin dünyanın söylediği her şeye karşı sağır, bu yüzden hala anlayabildiği tek dil baskı dilidir." değerlendirmesinde bulundu.