Rusya: Esad'ın Suriye'ye iadesi imkansız

3 saat önce

Rusya Devlet Duması Milletvekili Dmitry Novikov, eski Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın Şam'daki yeni yönetime teslim edilmesinin “tuhaf ve imkansız” olduğunu belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa ve beraberindeki heyet bugün (15 Ekim 2025 Çarşamba) Moskova’ya ziyaret gerçekleştirerek, Kremlin Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Görüşmede Şaraa, geçen yıl Baas rejiminin devrilmesinden sonra Rusya'ya sığınan eski Devlet Başkanı Esad’ın iadesini talep etti.

Konuya dair açıklamada bulunan Dmitry Novikov, Rus basınına verdiği demeçte, Beşşar Esad'ın mevcut Suriye Hükümetine teslim edilmesi meselesi konusunun “tuhaf ve imkansız” olduğunu kaydetti.

Novikov’a göre Esad daha önce ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıydı ve şimdi geri dönmesi atılacak iyi bir adım olmaz, çünkü bu bir intikam meselesine dönüşür.

Daha önce Rusya hükümeti tarafından çeşitli ülkelerde koruma altına alınan isimler arasında eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç de olduğunu söyleyen Dmitry Novikov, “Rusya, Suriye'nin talebini kabul ederse insan haklarını ihlal etmiş olur. Bu nedenle, Rus Hükümetinin Rus topraklarında kalanlara bunu yapmasına kesinlikle izin verilmez.” dedi.