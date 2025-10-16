Mesrur ​​Barzani: KDP'nin başarısı halkımızın tüm hayallerinin gerçekleşmesi demek

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, KDP'nin Kürdistan'da hiçbir rakibinin kalmadığını belirtirken, KDP listesinin zafere ulaşmasının Kürdistan Bölgesi halkının tüm hayallerinin gerçekleşme anlamına geldiğini söyledi.

Irak Parlamento seçimlerine 275 numaralı listeyle katılan KDP, 16 Ekim 2025 Perşembe günü, Erbil’de Genel Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani’nin katılımıyla bir miting düzenledi.

KDP’nin 275 numaralı listeyle Irak Parlamento seçimlerine katılan 30 adayın hazır bulunduğu mitinge, KDP kadrosu ve taraftarından yedi bin kişi katıldı.

Mitingde konuşan Mesrur Barzani, KDP’nin 275 numaralı listesinin, şehitlerin, kahraman Peşmergelerin, Başkan Barzani'nin ve Kürdistan halkının gerçek temsilcileri olacak onurlu adayların listesi olduğunu belirtti.

KDP adaylarının seçimlerde kazanması durumunda dört yıl boyunca Bağdat'ta halka hizmet edeceğini söyleyen Mesrur Barzani, “KDP’nin milletimizin temel hedefine ulaşmak için bir araç haline getirmek için ciddi çaba sarf etmeliyiz. KDP listesinin başarısı, halkımızın tüm hayallerini gerçekleştirmek demektir. KDP’nin Kürdistan’da hiçbir rakibi kalmadı, geriye kalan Bağdat’ta KDP ile çatışıyor. Bu nedenle Bağdat'a gidip orada Kürdistan halkının hakları için mücadele etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

“Bağdat, Kürdistan’ın başarılarına tahammül edemeyenlerin mekanı olmuş. Kürdistan'da KDP ile rekabet edemeyen partiler, Kürdistan'ın projelerini ve başarılarını engelleyip KDP ile rekabet etmek için Bağdat'ı seçtiler.” diyen Mesrur Barzani, anayasanın olduğu gibi uygulanmasını ve Bağdat'ta Kürdistan halkının tüm haklarının güvence altına alınmasını sağlamak için KDP listesinin seçimlerde başarıya ulaşması gerektiğini savundu.

KDP’nin Bağdat’a göndereceği adayların sadece Kürdistan halkı değil, zulme uğrayan tüm halkların hakkını savunması gerektiğini belirten Mesrur Barzani, 24 saat elektrik (Runaki Projesi), Yeşil Kuşak Projesi, su ve hizmet projelerinin KDP’nin Erbil ve Kürdistan’daki başarıların sadece bir kısmı olduğunu dile getirdi.

KDP’nin tüm engellere rağmen Irak Parlamento seçimlerinde en büyük ve en başarılı parti olabileceğini ifade eden Mesrur Barzani, “Bu zaferler, kahraman Peşmergelerin fedakarlıklarının, mücadelenizin, çiftçilerin, öğretmenlerin, çalışanların, öğrencilerin, annelerin, babaların ve bu milletin direnişinin eseridir. Bu yüzden kimse minnet etmesin. Başarılarımıza ellerimizle kazıyarak ulaştı.” sözlerini sarf etti.

Mesrur Barzani, “Başkaları, bizim yerimize kendilerini Kürt halkının temsilcisi olarak göstermek için ciddi çaba sarf ettiler, ancak ne yazık ki ne Kürdistan'ı savundular ne de onun için fedakarlık yapmaya yanaştılar. Bunun yerine, düşmanla el ele verip Kürdistan'a karşı plan yaptılar. Bunları engellemek için KDP’nin tüm gücüyle geri dönmesi gerekiyor.” dedi.

Kürdistan halkına zarar vermeye çalışan Kürt partileri olduğunu ancak Kürdistan halkının haklarını koruyanın KDP olduğunu vurgulayan Mesrur Barzani’ye göre Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarının güvence altına alınması için KDP’nin kazanması gerekiyor.

KDP’nin daha parlak bir gelecek için harika bir vizyon izlediğini bildiren Mesrur Barzani, “Gençlerimiz için, gelecek nesiller için, Kürdistan'ın başarısı için, daha iyi ve daha mutlu bir yaşam için, bu ülkenin tüm kesimlerinin gurur duyması ve daha iyi bir hayata sahip olması için, zaptedilen Kürdistan topraklarının her karışını olarak geri almak için, gençlerimizin yurt dışına gitmesini engellemek için büyük bir vizyonumuz var.” diye konuştu.

Mesrur Barzani, "Kürdistan'ın hiçbir yerinde ayrımcılık yapmıyoruz. Bu toprağın her parçası KDP için kutsaldır. Bu toprağın her parçasına hizmet etmeye hazırız." açıklamasını yaptı.

KDP'nin verdiği mücadelenin maaş konusundan ibaret olmadığına işaret eden Mesrur Barzani, “Görevimiz zor, sorunumuz sadece maaş değil, sorunumuz toprak, sorunumuz kimlik, sorunumuz adalet, sorunumuz eşitlik, sorunumuz henüz elde edilememiş tüm haklar. Nihai hedeflerimize ulaşana kadar tüm bu noktalarda ilerlemeye devam edebilmemiz için bize güvenmenizi istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kerkük, Mahmur ve Şengal’in Kürdistan Bölgesi’nin bir parçası olduğunu söyleyen Mesrur Barzani, “Kerkük, Mahmur ve Şengal tüm bu topraklar bizim coğrafyamızın parçası değil. Onlar bizim duygularımız, ruhumuz, bedenimizin bir parçası. Bu nedenle, bu kutsal toprakları Kürdistan'ımıza geri kazandırmak için elimizden geleni yapmalıyız.” dedi.