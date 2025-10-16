Hakan Fidan ile Marco Rubio, Gazze'yi görüştü

2 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze’deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımları görüştü.

TRT'nin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Gazze’deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde durulduğu görüşmede, Şarm el-Şeyh’te imzalanan Niyet Beyanı’nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Ayrıca, Suriye’deki gelişmeler, İran’ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.