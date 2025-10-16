4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Süryani Ortodoks Patriği İğnatius II. Efrem, Kürdistan'ın ayrım gözetmeksizin herkesin vatanı olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, 16 Ekim Perşembe günü, Süryani Ortodoks Patriği İğnatius II. Efrem ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Patrik ve konuk heyet, Erbil ve Duhok'ta olmak üzere iki kilisenin açılışını yapmak üzere Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret ettiklerini açıkladı.

Konuk heyet, özellikle DAİŞ'e karşı mücadele sırasında Hristiyanların ve diğer toplulukların yerlerinden edilmesi ve zor zamanlarda Hristiyan toplumuna verdiği destekten dolayı Kürdistan Bölgesi'ne teşekkür ederken, bölgedeki topluluklar arasında barışçıl birlikte yaşamayı övdü.

Neçirvan Barzani ise Kürdistan'ın ayrım gözetmeksizin herkesin vatanı olduğunu ve birlikte yaşamaktan gurur duyduklarını vurguladı. Ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nin birlikte yaşama ve hoşgörü kültürünü teşvik etmeye, genişletmeye ve korumaya devam edeceğine dair güvence verdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, "Hristiyanlar Kürdistan'ın kadim bir topluluğudur ve herkes görev ve haklar bakımından eşittir." dedi.

Görüşmede, ayrıca Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki kilise ve Hristiyanların durumu ele alındı.