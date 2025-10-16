Beşar Esad'ın kuzeni Lazkiye'de yakalandı

1 saat önce

Suriye Güvenlik Güçleri Lazkiye kentinde gerçekleştirilen operasyonda Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kuzeni Nemer Esad ile beraberindeki 3 çete üyesinin yakalandığını açıkladı.

Güvenlik Güçleri ülkenin Lazkiye bölgesinde kapsamlı güvenlik operasyonu yürütüldüğünü açıkladı. Operasyon kapsamında devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni, aynı zamanda Esad rejimi döneminde işlenen çok sayıda suçun baş sorumlusu olan Nemer Esad'ın yakalandığı bildirildi.

Güvenlik İdaresine bağlı Özel Görevler Birimi tarafından, Lazkiye kırsalındaki Kardaha bölgesinde düzenlenen baskında hiçbir can kaybı yaşanmadan Esad'ın yanındaki 3 diğer şüphelinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Suriye Güvenlik Güçlerinin kaynaklarına göre 1982 Kardaha doğumlu Nemer Esad yerel çevrelerde uzun süredir "mafya lideri" olarak tanınıyor. Kaynaklarda Esad'ın "adam kaçırma, hırsızlık, tecavüz ve silahlı çete kurma" gibi çeşitli suçlardan iki kez idam ve üç kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, ancak 1990'larda serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Yetkililerin açıklamalarında, savaş öncesi dönemde rejim içindeki bağlantılarını kullanarak bölgesinde nüfuz sahibi olan Esad'ın, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması süreciyle birlikte güvenlik soruşturmalarının hedefi haline geldiğinin altı çizildi.