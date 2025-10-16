Avrupa Parlamentosunda "Kürdistan Bölgesi'nde Bir Arada Yaşama" konferansı düzenlendi

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi'ndeki bir arada yaşama deneyimi Avrupa Parlamentosunda düzenlenen bir konferansta övgüyle karşılandı.

Bugün (16 Eylül 2025 Perşembe günü) Avrupa Parlamentosunda, Kürt Diasporası Konfederasyonunun himayesinde ve çok sayıda Avrupa Parlamento üyesinin katılımıyla "Kürdistan Bölgesi'nde Bir Arada Yaşama" konulu bir konferans düzenlendi.

Konferansa katılan Kürdistan Bölgesi Ulaştırma Bakanı Ano Cewher, Kurdistan24 muhabiri Barzan Hasan'a yaptığı açıklamada, "Konferansa 10 ülkeden temsilciler katıldı ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin deneyim ve çalışmaları övgüyle karşılandı." dedi.

Konferansta, Kürdistan Bölgesi'nin bir arada yaşama alanındaki deneyiminin övgüyle karşılandığını belirten Cewher, bölgenin bu alandaki deneyiminin takdir edildiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Ulaştırma Bakanı, konferansa katılanların çoğunluğu Avrupa Parlamentosu üyeleri olduğunu ve gelecek yıl Kürdistan Bölgesi'nde kutlanacak Ulusal Dua Günü'ne katılmak istediklerini dile getirdi.