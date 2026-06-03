Maraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Maraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 12,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2026
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-06-03
Saat:13:12:07 TSİ
Enlem:37.51278 N
Boylam:37.23889 E
Derinlik:12.46 km
Detay:https://t.co/QrYhHt699L@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi