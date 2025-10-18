Irak'ta 20'den fazla bölge çölleşti

3 saat önce

Çölleşme krizi Irak'ın 20'den fazla bölgesini etkilerken, bu tehlikeli çevresel olgu, Irak'ı kuraklık nedeniyle bölgede en çok etkilenen ülkelerden biri haline getirdi.

Çölleşme ve kuraklık, iki nehir ülkesi Irak için iki büyük tehdit oluştururken, etkileri her geçen yıl daha da bariz hale geliyor.

Irak, iklim değişikliğinden en çok etkilenen beşinci ülke oldu.

Çiftçi Ali Abdulkazim, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, hükümetin su krizi için uzun vadeli bir plana sahip olması gerektiğini vurgulayarak, "Kuraklık nedeniyle epeyce zorluk çektik. Tarlalarımız ve ağaçlarımız yok oldu. Fırat Nehri üzerinde baraj yapılmasını talep ediyoruz. Kuraklık nedeniyle hayvanlarımız, kuşlarımız ve balıklarımız telef oldu." dedi.

Abdulkazim, ayrıca yetkililere Fırat Nehri'ni ziyaret etmeye ve sorunu çözmeye çağırdı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, su güvenliğini korumak için stratejik bir plan hazırladı ve yalnızca bu yıl 24 barajın daha tamamlanması bekleniyor.

Kürdistan Bölgesi'nin üçüncü büyük, Erbil ilinin ise en büyük barajı olanGomespan Barajı, yüzlerce çiftçi ve hayvancı için önemli bir su kaynağı haline geldi.

Gomespan sakini Hasan Sabir, sulama için hayvanlarını buraya getirdiğini belirterek, baraj sayesinde hayvancıların çok rahat ettiklerini söyledi.

Kürdistan Bölgesi'nde son dört yılda 8 baraj ve 8 göletin inşası tamamlandı.

İnşaatı devam eden diğer göletlerin toplam su emme kapasitesi yılda üç milyar metreküp.