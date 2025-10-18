YSK, CHP gündemi ile toplanıyor

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresinin durdurulması talep ediliyor

2 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gündemiyle toplanıyor.

AA'nın haberine göre YSK, yarın (19 Ekim Pazar günü) yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresinin durdurulması talebini görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle, yarın gerçekleştirilecek CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, taleple ilgili YSK'den görüş istedi. Bunun üzerine YSK, saat 14.00'te toplanma kararı aldı.