Kallas: Avrupa'nın enerji kaynaklarını çeşitlendireceğiz

3 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin enerji kaynaklarını diğer ortaklarla çeşitlendirmek istediklerini söyledi.

Kallas, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, AB'nin enerji kaynaklarını diğer ortaklarla çeşitlendirmek istediğini belirterek, enerjiyi tek kaynaktan aldıkları için çok fazla vergi ödediklerini, bu nedenle mutlaka başka ortak arayacaklarını ifade etti.

Kallas, mülteci meselesi hakkında da şunları kaydetti:

"Fuad Hüseyin ile göç meselesindeki koordinasyonumuzu görüşerek neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. DAİŞ konusunda ikimizin de aynı endişeleri var. Bu endişeler bölgesel güvenlik ve Avrupa Birliği'ni ilgilendiriyor."

Dün (29 Ekim Pazar günü) Kürdistan Bölgesi ve Irak'tan bir heyet, göç, demokrasi, insan hakları, ekonomi ve enerji alanlarında Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla AB Konseyine davet edilmişti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Dilawer Ajgeyi, Kurdistan24’e verdiği demeçte, Kürdistan Bölgesi heyetine Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi’nin, Irak heyetine ise Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in başkanlık edeceğini söylemişti.

Toplantıya AB heyetine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlık etmişti.