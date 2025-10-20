Mesrur Barzani: KDP'nin gerçek gücünü dost ve düşmana göstermeliyiz

42 dakika önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, uluslararası alanda en iyi diplomatik ilişkilere sahip olduklarını, düşmanların planlarına projelerle ve başarılarla karşılık verdiklerini belirtirken, “Kaderimizi bizim adımıza kimsenin belirlemesine izin vermeyeceğiz.” dedi.

Irak Parlamento seçimlerinde 275 numaralı listeyle yarışan KDP seçim kampanyası kapsamındaki mitinglerine devam ediyor. KDP Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, Erbil’de bugün (20 Ekim) düzenlenen mitinge katılarak, seçmenlere seslendi.

Yaklaşan seçimlerin diğer tüm seçimler gibi önemli olduğunu söyleyen Mesrur Barzani, “Bu seçim bizim için diğer seçimler kadar önemlidir, çünkü bu kez Irak genelinde tüm Iraklıların, özellikle de Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan halkın anayasal haklarını savunmak istiyoruz.” diye konuştu.

Seçmenlere sandık başına gitmeleri çağrısı yapan Mesrur Barzani, “Bu sefer dost ve düşmanlarımıza KDP’nin sadece Kürdistan Bölgesi'nde değil, Irak'ın her yerinde ne kadar güçlü olduğunu gösterelim.” ifadesini kullandı.

“KDP, elbette Kürdistan'ın en büyük ve en güçlü partisidir, ama biz onun aynı zamanda Irak'ın en güçlü siyasi partisi olduğunu da kanıtlamak istiyoruz.” diyen Mesrur Barzani, KDP var olduğu sürece hiçbir gücün Kürdistan’ı işgal etme gibi bir düşünceye kapılamayacağını vurguladı.

Mesrur Barzani, 20 Ekim Pirde Destanı’nın yıl dönümünü yad ederek kahraman Peşmergeleri kutlayarak, “Bugün, milli irademizin, Kürdistan Bölgesi ve Kürdistan halkının hak ve onurunu hainlere ve işgalcilere karşı savunma kararı olan direnişi nasıl kazandığını hatırlamanın yıldönümüdür.” dedi.

Bir yerde KDP yoksa, Kürdistan'ın haklarını KDP gibi savunabilecek başka bir partinin varlığından bile emin olunamayacağını savunan Mesrur Barzani, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu sefer haklarımızı savunmak için Bağdat'a gideceğiz. Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu ülkede gerçek ortaklar olacağız. Geri kalmayı asla kabul etmedik ve hiçbir şekilde de kabul etmeyeceğiz. Başkalarının bizim adımıza karar vermesini kabul etmeyeceğiz. Bu sefer kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz.”

Dost ve düşmanın Kürdistan’a baktığında KDP’yi gördüğünü söyleyen Mesrur Barzani, “KDP kazanırsa Kürdistan'ın da kazanacağını biliyorlar; KDP yıkılırsa Kürdistan'ı da yıkabileceklerini sanıyorlar. Bu, her KDP’li için güçlü bir kanıt ve büyük gururdur ki artık KDP ve Kürdistanlı olmak birbirine bağlanıyor." dedi.

Yaşanan tüm krizlere, yurt içinde ve yurt dışında Kürdistan üzerine çizilen tüm planlara rağmen, düşmanlara projeler ve başarılarla karşılık verdiklerini vurgulayan Mesrur Barzani, uluslararası alanda en iyi diplomatik ilişkilere sahip olduklarını söyledi.