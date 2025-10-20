Irak Hava Kuvvetleri dünyanın en kötüleri arasında

4 saat önce

Modern savaşlarda zaferin anahtarı çoğu zaman gökyüzünde gizlidir. Hava üstünlüğü, karadaki her operasyonun başarısını doğrudan etkilerken, ülkelerin askeri gücünü belirleyen en kritik unsurlardan biri haline geldi.

Bir ülkenin savunma kapasitesi ve uluslararası arenadaki ağırlığı, sahip olduğu hava gücüyle doğru orantılıdır.

Günümüzün karmaşık askeri stratejilerinde, hava kuvvetleri sadece savunma değil, aynı zamanda saldırı, istihbarat toplama ve hızlı müdahale yetenekleriyle de öne çıkar. Teknolojinin baş döndürücü hızı, savaş uçaklarından insansız sistemlere kadar hava araçlarının kabiliyetlerini sürekli artırırken, ülkeler de milyarlarca dolarlık yatırımlarla hava filolarını modernize etme yarışına girmiş durumda.

CIO World dergisinin yayınladığı ve sıralamada savaş uçağı sayısı, ulaştırma ve eğitimin yanı sıra teknolojik kabiliyet ve hazırlık seviyeleri gibi kriterlerin dikkate alındığı 2025 hava kuvvetleri kapasite sıralamasında Irak sonlarda yer aldı.

ABD, 100 üzerinden 97 puanla listenin başında yer alırken, onu 94 puanla Rusya, 93,5 puanla Hindistan, 93 puanla Çin ve 91 puanla Japonya takip etti.

Arap ülkeleri sıralamada ise Suudi Arabistan 57 puanla zirvede yer alırken, onu 56.05 puanla Mısır, 56 puanla Cezayir, 51 puanla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 49 puanla Ürdün takip etti.

Fas 34, Kuveyt 32,86, Katar 32, Umman 27 ve Irak 16 puanla 74. sırada yer alırken, Yemen 13 puanla, Suriye ise 11 puanla sıralamada en sonda yer aldı.

Bu sıralamanın yanı sıra, Irak Hava Kuvvetleri yeteneklerini yeniden inşa etme, ekipman geliştirme ve modernize etme çabalarını sürdürüyor.