Koçyiğit: İktidarın Suriye’yi kendi uzantısı gibi ele alması kabul edilebilir değil

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) gelecek Suriye, Irak ve Lübnan tezkerelerine tepki göstererek, "Bölgeyi büyük bir kaosa ve şiddet sarmalına sürüklüyor." dedi.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, 20 Ekim Pazartesi günü Mecliste düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Meclise getirilecek tezkereler

Meclise getirilecek Suriye, Irak ve Lübnan tezkerelerine tepki gösteren Koçyiğit, şunları kaydetti:

“Tam da barışı, silahsızlanmayı, çatışmasızlığı konuştuğumuz bugünlerde iktidarın yeniden Meclise bir savaş tezkeresi getirmiş olmasını özel olarak dikkatlerinizi çekmek istiyoruz. Bu tezkere ile Türkiye’nin hem Suriye hem de Irak’ta asker bulundurmasının süresi uzatılmak isteniliyor. Hatta yeni askerler görevlendirilmek isteniyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu tezkerelerin mantığı her ne kadar ülkenin güvenliği olarak nitelendirilse de en nihayetinde başka ülkelerin iç işlerine müdahale olduğunu görüyoruz.

Bu anlamıyla hem meşru değil hem de hukuki olmadığının altını çizelim. Devletin, iktidarın genel bir yaklaşımı var. Güvenlik konsepti ve algısı var. Bu algıyı da yıllardır topluma anlatarak kendilerince gerekçelendirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Oysa ki bugüne kadar geldiğimiz bütün bu süreçleri değerlendirdiğimizde savaş tezkerelerinin de güvenlikçi politikaların da ne Türkiye’de ne de bölgesel sorunları çözemediğini aksine; sorunları daha da derinleştirdiğini hatta neredeyse bölgeyi büyük bir kaosa ve şiddet sarmalına sürüklediğini hep beraber görüyoruz.”

Suriye halklarının geleceği

Suriye halklarının kendi geleceğini belirlemesi gerektiğini vurgulayan Koçyiğit, "Suriye halklarına rota çizilmesini, dışarıdan reçetelerle bir gömlek biçilmesini kabul etmiyoruz. Kimileri bunu kendi ekonomik çıkarları için yapıyor. Kimileri bunu güvenlik gerekçesiyle yapıyor. Ama en sonunda var olan bir hakikat var, o da Suriye'nin geleceğini her ülke kendisi açısından biçimlendirmek istiyor. Oysa ki esas olan Suriye'de yaşayan halklar ve onların nasıl yaşamak istedikleridir. Nasıl bir yönetim altında yaşamak istedikleri, nasıl bir birlik anlayışına sahip oldukları esas alınmalıdır." dedi.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama ne yazık ki bu anlayıştan herkesin çok uzak olduğunu görüyoruz. Ve iktidarın Suriye'yi dizayn etmeye çalışan, Suriye'yi neredeyse kendi uzantısı gibi ele alan bir yaklaşımı olduğunu görüyoruz. Bunlar kabul edilebilir değil."

Suriye’deki entegrasyon

Suriye’deki entegrasyon sürecine de DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Yürüyen ve hepimizin desteklediği bir süreç var. Türkiye halklarının ekseriyetinin yüzde 70’nin başarılı olsun diye dua ettiği ve destek verdiği ama ne yazık ki tam da iktidarın bu çelişik politikaları nedeniyle bir taraftan Kürt sorununun demokratik çözümü için bazı adımlar atarken bir süreç başlarken bir taraftan güvenlikçi politikaları devam ettirmesi güvensizlik yaratıyor.”

Komisyon çalışmaları

Komisyondaki sürece ilişkin bir soruya yanıt veren Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı, Dışişleri ve Adalet bakanlarının sunumlarının ardından raporun hazırlanacağını, bu sürecin ardından genel kurula gönderileceğini belirtti.