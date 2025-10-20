Hamaney’den Trump’a "nükleer tesis" yanıtı: Sen kimsin ki!

3 saat önce

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, haziran ayında İsrail ile birlikte İran'ın nükleer tesislerini bombalayan ABD Başkanı Donald Trump'a “Sen kimsin ki bir ülkenin nükleer silaha sahip olabileceğini veya olamayacağını söylüyorsun?” eleştirisini yöneltti.

ABD, 22 Haziran 2025’te Tahran'ın güneyindeki Fordo'daki yeraltı uranyum zenginleştirme tesisini ve İsfahan ve Natanz'daki nükleer tesisleri bombalamıştı.

Hasarın kesin boyutu bilinmiyor ancak Trump, birkaç aydır tesislerin “yok edildiğini” savunuyor.

Geçen hafta İsrail Parlamentosunda konuşan Trump, “Başlıca nükleer tesislere 14 bomba attık. Başlangıçta söylediğim gibi, bunlar yok edildi ve bu doğrulandı.” demişti.

Trump, pazar günü Fox News’te yayınlanan röportajında ise " Nükleer kapasitelerini yok ettiğimizde, Orta Doğu'nun zorbaları olmaktan çıktılar." ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bunların üzerine Ali Hamaney, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü, Tahran’da milli sporcularla yaptığı toplantıda, “Amerika, İran'ın nükleer endüstrisine sahip olmasını neden bu kadar önemsiyor?” sorusunu Trump ve yönetimine yöneltti.

Donald Trump’a hitaben “Sen kimsin ki bir ülkenin nükleer silaha sahip olabileceğini veya olamayacağını söylüyorsun?” diyen Hamaney, İran'ın nükleer tesislerini yok ettiğini düşünen Trump'ın “hayal kurduğunu” söyledi.