Kasım Araci: Irak toprakları ve hava sahası İran'a saldırı için kullanılmayacak

2 saat önce

Irak’ın, topraklarının ve hava sahasının İran'ı veya herhangi bir komşu ülkeyi tehdit etmek için kullanılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, bugün (20 Ekim 2025) Tahran’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak’ın, topraklarının veya hava sahasının İran'ı veya herhangi bir komşu ülkeyi tehdit etmek için kullanılmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Araci, Bağdat'ın Tahran ile varılan güvenlik anlaşmasına tam bağlılığını vurguladı.

Kasım Araci, “Irak Hükümeti, bölgede istikrarı güçlendirmek ve bölgesel güvenliği tehdit edebilecek her türlü gerginliği önlemek için çalışmalar yürütüyor.” dedi.

Irak’ın, İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine resmi şikayette bulunduğunun altını çizen Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin, Arap Zirvesi'nde ve diğer liderlerle yaptığı görüşmelerde, Bağdat'ın İran'a saldırmak için Irak hava sahasının kullanılmasını reddettiği görüşünü yinelediğini bildirdi.

Irak'ın Şarm eş-Şeyh Zirvesi’ne katıldığını kaydeden Araci, bölgenin İsrail saldırılarının hedefi haline geldiğini ve Gazze'de ateşkes anlaşmasının ihlal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Kasım Araci, “Irak, diğer ülkelere herhangi bir yaptırım uygulanmasına karşı. Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Ali Laricani ise Kasım Araci’yi ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Irak ile İran’ın dost ve kardeş ülke olduğunu ifade etti.

Görüşmelerinde iki ülke arasındaki bir dizi önemli güvenlik konusunu görüştüklerini kaydeden Ali Laricani, “Daha önce Bağdat'a yaptığım ziyarette gündeme getirdiğimiz konuları tekrar ele aldık, ancak bu kez esas olarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin genişletilmesi konusunu görüştük.” açıklamasında bulundu.