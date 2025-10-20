Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur

"Terörsüz Türkiye; Türk’ün de Kürt’ün de, her inanç ve kimliğin kardeşçe yaşadığı bir vatan demektir."

2 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör sevicilerine, terör propagandası yapanlara, kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur." dedi.

Bugün (20 Ekim Pazartesi günü) Diyarbakır'ı ziyaret eden Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru" toplantısında katıldı.

Burada konuşan Yerlikaya barış sürecini değerlendirdi.

Bakan Yerlikaya, sürecin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını; huzur, kalkınma ve kardeşliği büyütme projesi olduğunu ifade etti.

Sürecin yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması anlamına geldiğini belirten Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye; üreten, istihdam sağlayan, bölgesel kalkınmayı gerçekleştiren bir Türkiye’dir. Ülkemizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin devamıdır. Terörsüz Türkiye; Türk’ün de Kürt’ün de, her inanç ve kimliğin kardeşçe yaşadığı bir vatan demektir."

Süreci "saptırmaya çalışan, sabote etmek isteyen aktörlerin" de sahada olduğuna işaret eden Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye, bir ‘’milli mücadele’’ sahasıdır. Bu sahada terör sevicilerine,terör propagandası yapanlara, kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur."

Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gündemimiz kardeşliğimizi büyütmedir. Huzur ve güvenliğin tesisidir. Büyük ve Güçlü Türkiye’dir.Provokasyonla yönlendirilen, fanatizme götüren söylemler milletimizin iradesine ihanettir. Türkiye Yüzyılı’na yürürken; provokasyonlara teslim olmayacağız. Birlikte üreteceğiz, birlikte çalışacağız, Allah’ın izniyle birlikte kazanacağız.

Aziz Milletimizin sağduyusu, tarih bilinci ve kardeşlik mayası her türlü fitneyi boşa çıkaracaktır. İnşallah Terörsüz Türkiye hedefi ile; Bu topraklarda gözyaşının değil, Umudun yeşereceği, kalkınmanın hâkim olduğu bir geleceği, hep birlikte inşa edeceğiz.

Milletimizin cesaretiyle, devletimizin kararlılığıyla, terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecektir. Çünkü bizim en büyük gücümüz; inancımız, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz ve Ay-Yıldızlı bayrağımızın gölgesinde millet olma irademizdir."