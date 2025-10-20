Irak'ta su krizi derinleşiyor: Yakında 9 milyon vatandaş suya erişemeyecek

1 saat önce

Parlamento seçimlerinin yaklaştığı Irak’ta derinleşen su krizi milletvekili adayların bile seçim vaatleri arasında yer almaya başladı. Durum düzeltilmezse yaklaşık dokuz milyon Iraklı bir damla suya erişemeyecek.

Irak’ta kuruyan nehir ve diğer su kaynaklarının sayısı her geçen gün artarken, son beş yıldır ülkenin güney bölgelerindeki gösteriler devam ediyor. Ancak bu sefer sorun sadece su krizi değil, aynı zamanda tarım ve sulama sektörlerinin yanı sıra vatandaşların hayatı için de ciddi bir tehdit oluşturan içme suyu eksikliği.

Yetkililer, durumun çok kötü olduğunu, sorunun sadece su krizi olmadığını, Irak'ın kuraklıkla da karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

İstatistiklere göre Irak şu anda saniyede sadece 150 metrekare su sağlayabiliyor. Bu, Irak tarihindeki en düşük su temin miktarı. Bu rakamlara göre Irak, günde 13 milyar litre su temin etme kapasitesine sahip. Ancak Iraklılar, sulama projeleri ve daha fazla suya ihtiyaç duyan tarım sektörünün yanı sıra, günde 16 milyar litre suya ihtiyaç duyuyor.

Bu rakamlar, Irak vatandaşlarının içme ve günlük işlerinde günde 350 litreden fazla su kullandığını gösteriyor. Buna karşılık, vatandaşların içme ve günlük kullanım için su depolama oranı %20 azaldı.

Bu, vatandaşlar aynı miktarda su kullanmaya devam ederse, yaklaşık dokuz milyon Iraklının bir damla suya erişemeyeceği anlamına geliyor.