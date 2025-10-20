İran'dan müzakere açıklaması: Washington'un aşırı talepleri engel oluşturuyor

12 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington'un aşırı taleplerinin yeni müzakereleri engellediğini belirterek, (ABD'nin) Aşırı beklenti ve talepleri devam ettiği sürece müzakere ve uzlaşı zemini olmayacaktır." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, İran ile ABD arasında aracılar üzerinde temasların devam ettiğini ancak bunun müzakerelerde yeni bir aşamaya geçildiği anlamına gelmediğini söyledi.

İki tarafın da birbirinin haklarına saygı duyması gerektiğini savunan Bekayi, müzakerelerin eşit şartlar oluşmadan şekillenmeyeceğinin altını çizdi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "İran'dan telefon aldığı" yönündeki iddiasının sorulması üzerine Bekayi, şu yanıtı verdi:

"Aracılar üzerinden temaslar yapılıyor. Şu anda müzakere aşamasında değiliz. (ABD'nin) Aşırı beklenti ve talepleri devam ettiği sürece müzakere ve uzlaşı zemini olmayacaktır."

Bekayi, İran'ın çıkarlarını ve haklarını dikkate alan "makul bir diyaloğa" hazır olunması halinde ABD ile nükleer müzakerelere açık olduklarını ifade etti.