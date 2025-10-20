Başkan Barzani: Binlerce evladımızın kanı Kürdistan'ın anayasal hakları için döküldü

59 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, Parlamento seçimlerinin Irak'ı doğru yola yöneltmesi temennisinde bulunarak, Bağdat’ta hala merkezi hükümet kültürünün hakim olduğunu söyledi.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü Erbil'de çok sayıda, yazar, gazeteci, üniversitede öğrenim görevlisi, sanatçı ve sporcu ile bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Başkan Barzani, yaklaşan Irak Parlamento seçimlerine değinerek, seçimlerin demokratik bir süreç olduğunu ve halkın kendi kaderini belirleyip, temsilcilerini özgürce seçme hakkı olduğunu söyledi.

Kürdistan'da ilk serbest seçimlerin 1992 yılında yapıldığına işaret eden Başkan Barzani, “1992 yıldaki seçimlerin ardından Kürdistan Bölgesi’ndeki kurumların temelleri atıldı. Irak'ta, ülke tarihinde ilk kez, ülke için bir anayasa üzerinde anlaşmaya vardığımız 2005 yılında ilk serbest seçimler yapıldı.” dedi.

Yaklaşan Parlamento seçimlerinin Irak'ı doğru yola yöneltmesi ve anayasa üzerinde çalışması için bir etken olması temennisinde bulunan Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin kazanımlarının şehitlerin kanının, şehit analarının gözyaşlarının ve bu milletin çektiği acıların ürünü olduğunu söyledi.

2003 sonrası Irak’ına ilişkin Başkan Barzani, şu sözleri sarf etti:

“2003'ten sonra güçlü bir iradeyle ve çok çok saf niyetlerle yeni bir Irak yaratma amacıyla Bağdat'a gittik ve 2005'e ve mevcut anayasaya ulaşana kadar elimizden geleni yaptık. Anayasa bütün isteklerimizi içermiyor ama memnun olduğumuz, desteklediğimiz olumlu şeyleri yeterince içeriyor ve şimdi uygulanırsa iyi bir anayasa olur. Eğer bu anayasa uygulansaydı, Irak'ın başka yerlerinde veya Erbil-Bağdat ilişkilerinde bu sorunların çoğu yaşanmazdı.”

Bağdat’ta hala merkezi hükümet kültürünün hakim olduğunu savunan Başkan Barzani, anayasada belirtilenden daha azını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi, federal hükümet ve petrol şirketleri arasında mevcut üçlü anlaşmanın başarılı olması, petrol ve doğal gaz yasasının temeli haline gelmesi ve bu sorunun çözülmesine olanak sağlamasını umut eden Başkan Barzani, Kürdistan halkının anayasal haklarının “uğruna kanlar dökülmüş, binlerce evladın kanının akıtıldığı bir emanet” olduğunu bildirdi.

Kürdistan halkının maaşlarının ödenmemesiyle aç bırakılmasının Enfal ve kimyasal saldırılar kadar acı verdiğini ifade eden Başkan Barzani, “Milli düşünceyi yok etmeye ve milletimiz arasında umutsuzluk yaymaya çalışıyorlar. Sahip olduğumuz ve gurur duyduğumuz zengin kültürümüz, yani bir arada yaşama kültürü, bir şekilde yok ediliyor. Bu nedenle, herkesin bu komployla yüzleşmesi ve başarıya ulaşmasını engellemesi gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

Kürdistan'ın eğitim, refah, elektrik, yol, baraj ve gölet inşaatı alanlarında kaydettiği ilerlemeden söz eden Başkan Barzani, doğayı korumanın öneminden de söz ederek, herkesi Kürdistan'da çevre koruma ve doğa korumanın daha da geliştirilmesine yardım etmeye çağırdı.