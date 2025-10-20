"KDP seçimlerden önce hükümetin kurulması için KYB'yi bekliyor"

3 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), seçimden önce hükümetin kurulmaması halinde seçim öncesi ve sonrası görüşmelerin farklı olacağını söylüyor.

KDP’den üst düzey bir kaynak, 20 Ekim Pazartesi günü Kurdistan24'e verdiği demeçte, Irak Parlamento seçimlerine yaklaşık 20 gün kaldığını anımsatarak, KDP’nin, seçim öncesinde KYB ile hükümet kurmayı umut ettiğini belirtti.

KDP’li kaynak, “Ancak KYB bunu yapmaz ve seçimlerden önce hükümet kurmaya yanaşmazsa, KDP’nin KYB ile seçim öncesi ve seçim sonrası hükümet kurma görüşmelerindeki tavrı farklı olacaktır." dedi.

Açıklamaya göre KDP, başkan yardımcısı, başbakan yardımcısı, Parlamento başkanı, Peşmerge, maliye ve diğer birçok bakanlığın KYB'ye verilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

KDP ile KYB 30 Eylül 2025 Salı günü Pirmam'da Başkan Mesud Barzani başkanlığından bir araya gelmişti. Söz konusu toplantı, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü, Başkan Barzani’nin Pirmam’da KYB lideri Talabani’yi kabul etmesinin ardından gerçekleştirilmişti.

KDP'den bir kaynak, "KYB ve KDP arasında, özellikle hükümet kurma konusunda iyi bir yakınlaşma var. Önümüzdeki iki hafta içinde ilk adım olarak Kürdistan Parlamentosu çalışmalarına ve faaliyetlerine yeniden başlayacak, ardından adımlar atılacak." demişti.

KYB'den bir kaynak ise toplantının olumlu geçtiğini belirterek, "Toplantıda hükümetin kurulması ve görev dağılımı ele alındı. İki taraf arasında birkaç görüşme daha yapılması planlanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

KDP heyetinde Neçirvan Barzani, Mesrur ​​Barzani ve Hoşyar Zebari yer alırken, Bafıl Talabani, Kubad Talabani ve Derbaz Kosret Resul ise KYB heyetini oluşturmuştu.