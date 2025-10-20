Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı: 7 belediye başkanına hapis istemi

3 saat önce

“Aziz İhsan Aktaş” soruşturmasında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ve 193 kişi hakkında soruşturma tamamlanarak dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu toplam 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi tamamladı.

İddianamede soruşturma açıldığında CHP'de belediye başkanı olan yedi isme yönelik çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Bu belediye başkanlarından altısı soruşturmalar nedeniyle görevden alındı, biri görevine devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame 578 sayfadan oluşuyor. Aziz İhsan Aktaş'ın 9 farklı suçtan 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 337, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer' in 9, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner'in de 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere içinse dört yıldan, on iki yıla kadar hapis isteniyor.

Halen tutuklu olan bazı şüphelilere yöneltilen suçlamalar şöyle:

- Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: "Suç örgütüne üyelik", "26 ihaleye fesat karıştırma", "belge sahteciliği", "dolandırıcılık", "rüşvet alma" ve "malvarlığı aklama".

- Eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara: "İhaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma".

- Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer: "İhaleye fesat karıştırma" ve "özel belge sahteciliği".

- Eski Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere "rüşvet alma".

Bu suçlamalar sonrası; Utku Caner Çankaya'nın 6 yıldan 18 yıla, Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere'nin 4 yıldan 12 yıla, Ahmet Özer'in ise 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.

Bu isimler suçlamaları reddetmiş, soruşturmaların siyasi olduğunu savunmuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise İçişleri Bakanlığı tarafından 5 Ağustos'ta görevine iade edilmişti.

31 Mayıs'tan beri tutuklu olan eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin dosyası ise iddianameyle birlikte ayrıldı. Bahçetepe ile ilgili soruşturma ayrıca yürütülüyor.