Minguzzi cinayeti davası karara bağlandı

2 saat önce

Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yarılanan iki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul Kadıköyde 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada cinayeti işleyen iki sanık için tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verildi.

Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren 2 kişinin yargılandığı ana dosya, olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen tutuklu diğer 2 çocuğun dosyasıyla birleştirildi. Bugün 4 sanık ikinci kez birlikte hakim karşısına çıktı.

Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında “emsal karar istiyoruz” diyerek slogan attı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu dört sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Minguzzi'nin ailesi ve avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, cinayeti işleyen iki sanık için kasten öldürme suçundan tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verdi. Diğer iki sanık için beraat ve tahliye kararı verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul-Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi salı pazarında meydana geldi.

Minguzzi’nin 14 gün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetti.

Sanık B.B. ve U.B.’nin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği iddianame 2. Çocuk Ağır Mahkemesi tarafından kabul edildi.