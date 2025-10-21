Humus kırsalında yeraltı hapishanesi keşfedildi

2 saat önce

Humus kırsalında Beşar Esad rejiminin iç savaş sırasında sivilleri tutuklamak için kullandığı bir yeraltı hapishanesi keşfedildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Suriye güvenlik güçleri, Humus’un doğu kırsalındaki El Muharrem bölgesine bağlı Buyyidet El Selmiye köyünün kuzeyinde Beşar Esad rejiminin iç savaş sırasında sivilleri tutuklamak için kullandığı bir yeraltı hapishanesi keşfetti.

El Muharrem bölgesi yetkililerinde Ömer El Musa, söz konusu hapishanenin yaklaşık on gün önce, polis devriyelerinin bölgede şüpheli amaçlarla kullanıldığı değerlendirilen yerlerde arama ve inceleme çalışmaları yürüttüğü sırada keşfedildiğini belirtti.

Hapishanenin demir bir kapıyla kapatılmış yeraltı sığınağından oluştuğunu, içeride sünger yataklar, yün battaniyeler ve sopalar ile ipler gibi işkence amacıyla kullanılan çeşitli araçların bulunduğunu aktaran Musa, yerin beş metre altında bulunan bu hapishanenin, uzunluğunun kırk metreyi bulan bir tünelle bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi.