Devlet Bahçeli: İmralı sözünü tutmuştur

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde barış sürecini yıpratmak adına kurgulanmış bir komplo mekaniğinin devrede olduğunu iddia ederken, “PKK lağvedilmiştir. İmralı sözünü tutmuştur.” dedi.

Devlet Bahçeli, 21 Ekim 2025 Salı günü, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunarak, Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki ateşkese değinen Bahçeli, İsrail'in dünya barışına doğrultulmuş siyonist silah olduğunu söyledi.

"Geçici ateşkes kararı henüz kalıcı ve kesin bir bağlayıcılığa kavuşamamış İsrail'in ateşkes ilhalleri görülmeye başlamıştır. İsrail'e güven duyulmayacağı malum olsa da temennimiz kalıcı ateşkesin teminidir." diyen Bahçeli, iki devletli çözüme vurgu yaparak, Hamas'ın ancak bu noktadan sonra silah bırakabileceğini kaydetti.

İç politikaya yönelik değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, son günlerde barış süreci adımlarını yıpratmak adına kurgulanmış bir komplo mekaniğinin devrede olduğunu iddia etti.

PKK'nin silah bırakma sürecinin hızlanması çağrısı yapan Bahçeli, "PKK lağvedilmiştir. İmralı sözünü tutmuştur. Şimdi sırayı örgütün tüm bileşenlerinin silahları bırakması ve yakması almıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Kürtlerin asal bir rol oynadığını belirten Bahçeli, “Kürdü yok sayan milleti yok sayacaktır. Türk’ü hafife alan Türkiye’yi dinamitleyecektir. Türkiye’nin dinamitlenmesi mahvoluşun davet ve siparişidir. Devletimizin kuruluşundan sonra Kürtlerin yok sayıldığını, bunu yapanların da alçak olduğunu iddia eden dil alçalmış ve yalana batmış bir dildir.” diye konuştu.

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye ordusuna entegre edilmesi sürecine ilişkin Devlet Bahçeli, şu sözleri sarf etti:

“Suriye’de SDG/YPG’nin merkezi hükümete entegrasyon süreciyle ilgili görüşme trafiği ve olumlu seyreden müzakere etapları sıcak gündemin başındadır. Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemen bağımsızlığı Türkiye Cumhuriyeti’nin ihmal etmeyeceği politik ve diplomatik görüşüdür. Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge hedefine kardeşlik ve barışçıl diyaloglarla ulaşılacaktır. Bu hepimizin ortak geleceği adına teselli edici, gönül alıcı, umut verici, hayırlı ve mecburi bir gayedir."