Yeniden açılması planlanan Hartum Havalimanına drone saldırısı

2 saat önce

Hartum Uluslararası Havalimanında iç ve dış hat uçuşlarının yeniden başlamasına günler kalan drone saldırısı düzenlendi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da, uzun süredir kapalı olan ana uluslararası havalimanının yeniden açılması planlanan tarihten kısa bir süre önce bir drone saldırısı meydana geldi.

AFP'ye konuşan bir görgü tanığı, sabah saat 4'te bir drone sesiyle uyandığını ve kısa süre sonra bir patlama sesi duyduğunu söyledi.

Saldırı, Hartum Uluslararası Havalimanının faaliyetlerine yeniden başlaması için yapılan hazırlıkların son aşamasında yaşandı.

Havalimanı, ülkedeki çatışmalar nedeniyle aylardır kapalı durumdaydı. Bu saldırı, havalimanının planlanan yeniden açılış sürecini doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Yetkililer, saldırının hemen ardından havalimanı ve çevresinde güvenlik değerlendirmeleri yapmaya başladı.

Yaşanan bu son saldırı, şehrin güvenlik durumu hakkında endişeleri artırdı.

Uzmanlar, havalimanının sivil havacılığa açılabilmesi için “bölgede kalıcı ve sürdürülebilir bir güvenlik ortamının tesis edilmesi”, “havalimanı altyapısının uçuş güvenliği için eksiksiz hale getirilmesi” ve “sivil uçuşlar için gerekli olan hava trafik kontrol ve destek hizmetlerinin kesintisiz çalışabilmesi” gibi koşulların sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Bu gelişmeler, Sudan'daki iç çatışmanın sadece askeri değil, aynı zamanda ülkenin ekonomisini ve ulaşım bağlantılarını derinden etkileyen sonuçlar doğurduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.