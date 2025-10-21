Neçirvan Barzani: Teröre karşı mücadelede uluslararası koalisyona hala ihtiyacımız var

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'ın üst düzey askeri heyeti, Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin uluslararası koalisyonla ortak iş birliğini ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani'nin bugün (21 Ekim Salı günü) Irak Ordusu Birinci Korgeneral ve Genelkurmay Başkanı Abdülemir Reşid Yarallah ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Peşmerge Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İsa Uzeyr ve Peşmerge Bakanlığı yetkililerinin katıldığı görüşmede, Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin uluslararası koalisyonla ortak iş birliği, Irak ile ABD güvenlik yetkilileri arasındaki askeri ilişkiler, terör tehdidi ve Suriye'deki durum ele alındı.

Her iki taraf da DAİŞ'in Irak ve Suriye'de güvenlik ve istikrar için gerçek bir tehdit olmaya devam ettiği konusunda hemfikirdi. Bu bağlamda Neçirvan Barzani, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin, Irak güvenlik anlaşmaları çerçevesinde terör tehdidiyle mücadelede konusunda uluslararası koalisyonun desteğine hala ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamadaki rolünden dolayı Irak ordusuna teşekkür eden Neçirvan Barzani, Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki ortak iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Abdülemir Reşid Yarallah ise Irak ordusu ile Peşmerge arasındaki iş birliğinin en üst seviyede olduğunu vurguladı.

Görüşmede sınır güvenliğinin sağlanması ve özellikle Suriye-Irak arasındaki sınır kapılarındaki durum, Eylül 2026'da Irak'taki uluslararası koalisyon misyonunun sona ermesi ve bu tarihten sonraki durum da ele alındı.