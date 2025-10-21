Mesrur ​​Barzani: KDP'nin olmadığı yerde Kürdistan Bölgesi'ne karşı komplolar olacak

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, "Bağdat'a Kürt ve Irak halkının haklarını savunabilecek kişileri göndermeliyiz." dedi.

Irak Parlamento seçimlerinde 275 numaralı listeyle yarışan KDP seçim kampanyası kapsamındaki mitinglerine devam ediyor. KDP Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, Zaho’da bugün (21 Ekim Salı günü) düzenlenen mitinge katılarak, seçmenlere seslendi.

KDP'nin Bağdat'taki varlığının önemine değinen Mesrur Barzani, "KDP'nin olmadığı yerde bölgeye karşı komplolar olacaktır. Ancak KDP'nin olduğu yerde düşmanlar KDP'lilere karşı hiçbir zaman direnememiştir." ifadesini kullandı.

Zaho'nun şehitlerin ve kahraman Peşmergelerin şehri olduğunu söyleyen Mesrur Barzani, "Zaho, Başkan Barzani'nin kalbidir. Irak Parlamento seçimlerinde KDP'yi en başarılı parti yapmak için Zaho'ya geldik." dedi.

Mesrur Barzani, sözlerini şöyle sürdüdü:

"Bu seçim bizim için çok önemlidir çünkü Irak Parlamentosunda Kürdistan Bölgesi'ni temsil eden kişiler, Kürdistan Bölgesi halkının haklarını ve mali haklarını gerektiği gibi savunmadılar. Bu sefer Bağdat'a Kürt ve Irak halkının haklarını savunabilecek kişileri göndermeliyiz."

Ne Irak'ta ne de Kürdistan'da hiç kimsenin Kürdistan halkının haklarını bir daha ihlal edememesi gerektiğini vurgulayan Mesrur Barzani, "İşgalin bir kez daha önüne geçmeli, KDP ve Barzani'nin yolunu zafere ulaştırmalıyız." dedi.

"Başkan Barzani'nin tavsiyesi, sakin bir şekilde seçim kampanyasını yürütmektir." diyen Mesrur Barzani, herkesi sandık başına gidip KDP'nin listesini zafere ulaştırmaya davet etti.

KDP'nin ayrım gözetmeksizin tüm Kürdistan Bölgesi'ne hizmet ettiğine işaret eden Mesrur Barzani, "Savunmaya ihtiyaç duyulduğunda KDP her zaman ön saflardaydı. Kürdistan'ın yeniden inşasında KDP'yi geçecek güç yok." sözlerini kullandı.