Adalet Bakanı: Kürtçeye yönelik pek çok kısıtlamayı kaldırdık

3 saat önce

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti iktidarı döneminde Kürtçeye yönelik pek çok kısıtlamanın kaldırıldığını savunurken, barış süreci çerçevesinde önemli adımlar atıldığını, resmi televizyonlarda Kürtçe kullanılması, mahkemelerde anadilinde savunma hakkının tanınması gibi örnekler verdi.

Bakan Tunç, Bartın Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreninde açıklamalarda bulunarak, iktidarın ayrımcılığı ortadan kaldırdığını ileri sürdü.

Terörün, 41 yıldır Türkiye’nin ilerlemesinin önündeki en büyük engel olduğunu kaydeden Bakan Tunç, iktidarın “ayrımcılığı ortadan kaldırıp, Türkiye'nin tüm bölgelerine ayrım gözetmeksizin hizmet” sağladığını söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) iktidarda olduğu süre boyunca “resmi televizyonlarda Kürtçe kullanımı da dahil olmak üzere birçok demokratik adım atılıp, yasakların kaldırıldığını” savunan Yılmaz Tunç, “Sanıkların mahkemede anadillerinde savunma yapmalarına izin verilmesinin yanı sıra, siyasetçilerin de kendi dillerinde kampanya yürütmelerine izin verildi.” diye konuştu.

Türkiye’de kardeşliğin güçlendirmesinden yana olduklarını aktaran Tunç, barış sürecine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli adımlar atıldı, uzlaşı zemini oluştu ve Meclis Komisyonunda önemli toplantılar yapıldı. Bu zemin oluşturuldu ve bu süreç kalıcı hale gelecek, ardından Türkiye terörden kurtulacak. Bu süreç ve halk tarafından kabul edilen yeni bir sivil anayasa ile Türkiye'nin ikinci yüzyılına yeni bir başlangıç ​​yapılacak.”